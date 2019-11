Chinas Außenminister: Präsident Ilham Aliyev ist einer der engsten Freunde von Präsident Xi Jinping

Peking, 26. November, AZERTAC

Dem chinesischen Außenminister Wang Yi ist eine Jubiläumsmedaille "100. Jahrestag diplomatischer Dienstorgane der Republik Aserbaidschan" verliehen worden, wie das chinesische Büro von AZERTAC berichtet.

Bei einer Verleihungszeremonie im chinesischen Außenministerium erklärte der Botschafter Aserbaidschans in China, Akram Zeynalli, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen erfolgreich entwickelt werden und die Entscheidungen der Staatsoberhäupter Ilham Aliyev und Xi Jinping dabei eine große Rolle gespielt haben. Er sagte, dass Präsident Ilham Aliyev der Ausweitung der Beziehungen zu China große Bedeutung beimisst. Aserbaidschan und China arbeiten sowohl in einem multilateralen Format, als auch im Rahmen internationaler und regionaler Organisationen eng zusammen. Aserbaidschan hat das Prinzip “Ein-China-Politik“ immer unterstützt und schätzt Chinas Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans hoch ein.

Botschafter Zeynalli sagte zudem, dass Aserbaidschan als eines der ersten Länder ist, die Initiative "Ein Gürtel, eine Straße" unterstützen, eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieses Projekts spielt. Diese Initiative trägt zur Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern bei und schafft neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, fügte er hinzu. Die Teilnahme des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev am zweiten internationalen Forum "Ein Gürtel, eine Straße" im April dieses Jahres in Peking zeigt, dass Aserbaidschan bereit ist, die Zusammenarbeit in diesem Bereich auszuweiten.

Der Botschafter bat den Außenminister, dem Präsidenten der Volksrepublik China Xi Jinping die Grüße des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev zu übermitteln.

Minister Wang Yi sagte seinerseits, dass die beiden Länder sich in sensiblen Fragen immer gegenseitig unterstützen. Er erinnerte an seinen im Mai dieses Jahres Besuch in Aserbaidschan und sagte, dass Aserbaidschan einen großen Eindruck bei ihm erweckt hatte.

Der chinesische Beamte sagte, es sei ihm eine große Ehre, die Jubiläumsmedaille "100 Jahre diplomatischer Dienstorgane der Republik Aserbaidschan " erhalten zu haben, und sagte, dass die Medaille ein Zeichen für eine enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern sei.