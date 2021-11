Chinas Eishockey-Team tritt beim Olympia-Turnier an

Baku, 3. November, AZERTAC

Gastgeber China wird definitiv beim olympischen Eishockeyturnier 2022 in Peking an den Start gehen. Das wurde beim dreitägigen Council-Treffen des Weltverbandes IIHF in Zürich entschieden. Der Status der chinesischen Männer-Mannschaft sei bestätigt worden und bleibe unverändert, teilte die IIHF mit.

Der neue Verbands-Präsident Luc Tardif hatte zuvor einen Rückzug des sportlich chancenlosen Männer-Teams in Erwägung gezogen.

"Diese Frage stellt sich wirklich", hatte Tardif der französischen Nachrichtenagentur AFP gesagt und dies mit dem schwachen sportlichen Niveau begründet: "Einem Team zuzusehen, das 0:15 geschlagen wird, ist für niemanden gut. Nicht für China und nicht fürs Eishockey."

China ist als Gastgeber der Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022) automatisch gesetzt. Der Weltranglisten-32. trifft bei Olympia in der Vorrunde auf Deutschland, Kanada und die USA.