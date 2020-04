Chinas Handel wegen Coronavirus-Pandemie zurückgegangen

Peking, 14. April, AZERTAC

Die chinesischen Ausfuhren sind im März wegen der Coronakrise um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf umgerechnet 185,15 Milliarden Dollar zurückgegangen. Das ist ein deutliches Minus, doch es fällt weit weniger kräftig aus als von Ökonomen befürchtet.

Noch im Januar und Februar waren die Exporte um 17,2 Prozent eingebrochen. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als gemeinsamer Zeitraum gerechnet. Bei den Importen ist den Daten des Pekinger Statistikamts zufolge nach einem Minus von vier Prozent in den ersten beiden Monaten 2020 nur noch ein Rückgang von 0,9 Prozent auf 165,25 Milliarden Dollar zu verzeichnen.

Während die Produktion in China wieder anläuft, steht die Wirtschaft in vielen anderen Region der Welt dagegen still. Das ist eine Belastung für den Welthandel. Die schrumpfende Nachfrage auf dem internationalen Markt werde sich auch in China bemerkbar machen, sagte Li Kuiwen, Sprecher des chinesischen Statistikamts. Die Schwierigkeiten, mit denen Chinas Außenhandel konfrontiert ist, seien "nicht zu unterschätzen".