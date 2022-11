Chinas früherer Staatspräsident, Jiang Zemin, im Alter von 96 Jahren gestorben

Peking, 30. November, AZERTAC

Der frühere chinesische Staats- und Parteichef, Jiang Zemin, sei am Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Er sei an Leukämie erkrankt gewesen und in Shanghai infolge multiplen Organversagens verstorben.

Zemin war von 1993 bis 2003 Staatspräsident Chinas und als Generalsekretär des Zentralkomitees von 1989 bis 2002 ranghöchster Vertreter der Kommunistischen Partei.