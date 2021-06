Chinesische Zeitung “China Daily“ feiert ihr 40-jähriges Jubiläum

Peking, 2. Juni, AZERTAC

Es ist 40 Jahre her, seit die englischsprachige chinesische Zeitung “China Daily“ am 1. Juni 1981ins Leben gerufen worden ist.

Heute ist die Zeitung mit einer Zahl von mehr als 350 Millionen Lesern die weitest verbreitete englischsprachige Tageszeitung in China. Ein Drittel der Auflage wird außerhalb Chinas vertrieben. Der Redaktionssitz befindet sich in Peking, Redaktionsbüros unterhält die Zeitung in vielen großen Städten des Landes sowie in mehreren ausländischen Hauptstädten. Die Zeitung wird in Peking, Shanghai, Guangzhou, Hongkong und über Satellitenverbindung auch in Europa und New York City in den Vereinigten Staaten gedruckt. Seit 1995 besitzt die Zeitung auch eine Internetpräsenz. Es existiert auch eine chinesische Version dieser Internetseite.

In seinem Glückwunschschreiben an die Mitarbeiter der Zeitung wies Präsident Xi Jinping darauf hin, China Daily habe in den verflossenen 40 Jahren aktive Informationsaustausche durchgeführt und enge Beziehungen zu verschiedenen Ländern etabliert.

China Daily erfreut sich im Ausland großer Beliebtheit. Es hat mehr Leser im Ausland als in China. Parallel zur in China erscheinenden Hauptausgabe der Zeitung erscheinen separate Ausgaben der Zeitung auch in den USA (New York), Europa (London), Afrika (Nairobi) und Hongkong für asiatische Länder.

China Daily und die aserbaidschanische amtliche Nachrichtenagentur (AZERTAC) arbeiten heute eng zusammen und führen Informationsaustausche durch.

Der Grundstein dieser Zusammenarbeit wurde beim ersten Mediengipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) 2018 gelegt.

AZERTAC baute enge Beziehungen zu China Daily auf und legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit ausländischen Medien, um rasche Entwicklung Aserbaidschans unter Führung von Präsident Ilham Aliyev, die Wahrheiten über Aserbaidschan und seine Errungenschaften an die Weltöffentlichkeit zu vermitteln. Bei einem Treffen des Vorstandsvorsitzenden von AZERTAC Aslan Aslanov mit der Führung der Zeitung vereinbarten die Seiten, die Beziehungen auszubauen.

China Daily strahlte Informationen von AZERTAC auf Chinesisch über Aserbaidschans Errungenschaften in wirtschaftlichen, politischen, soziokulturellen Bereichen und den Sieg Aserbaidschans im 44-tägigen Vaterländischen Krieg aus.

Neben dem Nachrichtenaustausch führen die Seiten eine Reihe von Projekten und Schulungsprogramme für Journalisten durch. Man hat AZERTAC für ihre aktive Teilnahme an den von der Zeitung durchgeführten Projekten der Auszeichnung “Internationaler Medienpartner 2019" für würdig befunden. AZERTAC und China Daily führen einen aktiven Informationsaustausch durch.