Chinesischer stellvertretender Außenminister: Aserbaidschan-China Beziehungen haben Level strategischer Partnerschaft erreicht

Peking, 19. April, AZERTAC

Anar Alakbarov, Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten, Exekutivdirektor der Heydar Aliyev Stiftung, hat sich im Rahmen seines Besuchs in der Volksrepublik China mit dem stellvertretenden Außenminister dieses Landes, Ma Zhaoxu, zusammengetroffen.

Ma Zhaoxu sagte im Laufe des Gespräches, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China, deren Grundlage von großem Leader Heydar Aliyev gelegt worden ist, derzeit in allen Bereichen durch gemeinsame Bemühungen der Präsidenten der beiden Länder entwickeln, und fügte hinzu, dass diese Beziehungen das Level strategischer Partnerschaft erreicht haben. Er betonte die Bedeutung des Treffens der aserbaidschanischen und chinesischen Staatschefs beim letzten Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) im Hinblick auf die Festsetzung der Aussichten für eine Zusammenarbeit.

Der chinesische Diplomat sprach auch die Rolle der Projekte, die von der Heydar Aliyev Stiftung in China in humanitären und kulturellen Bereichen durchgeführt werden, sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland und den Beitrag der Botschaften der beiden Länder zur Ausweitung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China.

Mao Zhaoxu betonte, dass Aserbaidschan auf alle Initiativen Chinas immer positiv reagiert habe. Er begrüßte auch die Beiträge Aserbaidschans zur Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“.

Unter Hinweis darauf, dass China die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt, wünschte Ma Zhaoxu Aserbaidschan Frieden.

Anar Alakbarov sagte, dass der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Beziehungen zur Volksrepublik China große Bedeutung beimesse und sie unterstütze und sich um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen bemühe.

Der Assistent des Präsidenten sprach auch großes Potenzial Aserbaidschans im Tourismussektor, die groß angelegten Restaurierungs- und Bauarbeiten, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten durchgeführt werden, sowie die Möglichkeiten für die Beteiligung chinesischer Investoren und Unternehmen an den Projekten, die in anderen Regionen Aserbaidschans implementiert werden.

Anar Alakbarov betonte, dass die Heydar Aliyev Stiftung auch in Zukunft humanitäre und kulturelle Projekte in China umsetzen werde, und wies darauf hin, dass die öffentlichen Institutionen Aserbaidschans an einer Zusammenarbeit mit China interessiert sehr seien. Er betonte auch, dass Aserbaidschan immer das Ein-China-Prinzip unterstützt habe.