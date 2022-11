Christian Streich: Qarabag ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft mit viel Qualität und klaren Abläufen

Baku, 2. November, AZERTAC

Schon der veränderte Ablauf war ein Hinweis auf die längste Auswärtsreise in der Geschichte des SC Freiburg. Die obligatorische Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel am Donnerstag gegen Qarabag (21:45 Uhr) fand am Mittwochmorgen noch im Freiburger Stadion statt, bevor es direkt im Bus zum Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg ging. Um 11 Uhr startete dort eine Chartermaschine mit etwa 180 Plätzen den knapp fünfstündigen Flug nach Baku, wo die Zeit aktuell drei Stunden voraus ist.

Mit an Bord in Richtung Aserbaidschans Hauptstadt waren neben Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab auch SC-Gremienmitglieder, Funktionäre, Mitarbeiterinnen und Vereinsmitglieder. Insgesamt werden rund 600 Freiburg-Fans die Mannschaft am Kaspischen Meer unterstützen. Streich: “Es ist eine außergewöhnliche Reise und ein großes Erlebnis für viele.“ Das nur den zuletzt angeschlagenen oder verletzten Manuel Gulde, Jonathan Schmid, Merlin Röhl und Kimberly Ezekwem verwehrt bleibt.

Mehrere Wechsel wird es wohl auch geben, weil der SC schon als fürs Achtelfinale qualifizierter Gruppensieger feststeht. “Eine besondere Konstellation“ für Streich, der allerdings darauf hinwies, dass es für Qarabag im Fernduell mit dem FC Nantes noch um den zweiten Gruppenplatz geht. Sein Respekt vor dem Gegner – “eine spielerisch sehr gute Mannschaft mit viel Qualität und klaren Abläufen“. Generell betonte er: “Wir gehen auf den Platz und geben alles. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Das sind wir uns schuldig und jedem anderen auch. Aber das ist immer so bei uns, da gibt es gar nichts anderes. Jeder unserer Spieler ist gut, sonst wäre er nicht bei uns im Kader. Jeder hat die Berechtigung zu spielen und arbeitet jeden Tag dafür.“

Spannend, welche personelle Mischung Streich und sein Trainerteam diesmal wählen, nachdem vier Änderungen beim 4:0 in Nantes gut funktioniert hatten, die bisher größte Rotation mit sieben Änderungen gegen St. Pauli aber in eine zähe erste Hälfte gemündet war. Finale Gedanken zur Aufstellung wird sich Streich eventuell noch am Donnerstagmorgen machen, wenn er früh aufstehen und die Altstadt von Baku erkunden möchte. Am Freitagabend gegen 19 Uhr ist derweil die Rückkehr von einer Reise avisiert, die mit dem Auto bei rund 4500 Kilometern Fahrstrecke über den Balkan und durch die Türkei ohne Pausen etwa 50 Stunden dauern würde.