Claudio Taffuri: Ich bin zuversichtlich, dass Karabach dank Wiederaufbauarbeiten bald wiederbelebt wird

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Ich war von diesem Besuch in Karabach sehr beeindruckt. Hier wurde alles zerstört. Das machte mich sehr bitter.

Das sagte der außerordentliche und bevollmächtigte italienische Botschafter in Aserbaidschan, Claudio Taffuri, als er seine Reise in die befreiten Gebiete in seinem Gespräch mit AZERTAC kommentierte.

Der Botschafter zeigte sich zuversichtlich, dass Karabach dank den Wiederaufbauarbeiten, die nach dem Sieg in der Region durchgeführt werden, bald wiederbelebt wird, und die Menschen in ihre Heimat zurückkehren werden, sagte er.

"Eine Reihe von Abkommen wurden zwischen Italien und Aserbaidschan zur Wiederherstellung der befreiten Gebiete unterzeichnet. "Italienische Firmen sind bereit, sich an den Wiederaufbauarbeiten in der Region zu beteiligen", sagte der italienische Diplomat.