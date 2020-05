Coranavirus in der Türkei: Todesopfer auf 4276 gestiegen

Ankara, 23. Mai, AZERTAC

37.507 Menschen wurden in der brüderlichen Türkei in den letzten 24 Stunden auf das Coronavirus getestet, bei "nur" 952 Personen fiel der Test nach offiziellen Angaben positiv aus. Damit geht der Rückgang bei den Neuinfektionen weiter. 27 Menschen starben am Freitag an der Lungenkrankheit Covid-19, wodurch die Gesamtzahl der Todesopfer auf 4276 steigt.

Wie aus der täglichen Grafik des türkischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, konnten am Freitag 1121 Patienten als geheilt diagnostiziert werden. Damit sind von 154.500 bestätigten Fällen mittlerweile 116.111 Patienten wieder gesund.

Auch die Zahl der Intensiv- (800 Fälle) und Beatmungs-Patienten (401 Fälle) sinkt weiter. Wie üblich schloss der Gesundheitsminister sein tägliches Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit der Ermahnung, sich gemeinsam an die Maßnahmen und Regeln zu halten. Die Voraussetzung dafür: Eine Maske und 1,5 Meter sozialen Abstand.