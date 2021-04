Cornazahlen Rumänien aktuell: Zahl der Ansteckungsfälle übersteigt eine Million

Bukarest, 10. April, AZERTAC

Rumänien hat am Samstag die Marke von einer Million Corona-Infektionen durchbrochen. Seit dem Beginn der Pandemie seien 1.002.865 Menschen in dem Land positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Bukarest mit.

In den letzten 24 Stunden gab es 4310 weitere bestätigte Ansteckungsfälle.

Die Zahl der mit Corona gestorbenen Menschen sei nun auf 25.006 gestiegen.

Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 902.239 Menschen mittlerweile von der Lungenkrankheit COVID-19 genesen, hieß es.