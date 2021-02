Corona: 6.670 weitere Menschen in der Türkei mit Covid-19 infiziert

Baku, 8. Februar, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit dem neuartigen Coronavirus nahmen in den vergangenen 24 Stunden in der Türkei bei 129.715 Tests um 6.670 zu. 112 weitere Patienten starben an den Folgen des Virus, was die Zahl der Todesopfer im Land nun auf 26.797 erhöhte. Das teilte das türkische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei stieg nach Angaben des Ministeriums auf 2.531.456 Covid-19-Fälle.

Am vergangenen Tag erholten sich 8.201 Covid-19-Patienten von der Lungenkrankheit. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 2.440.706 Menschen als geheilt eingestuft, hieß es.