Corona: Aktuelle Zahlen zum Impfen in Aserbaidschan

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Nach dem Stand vom 25. Oktober, 2021 haben bislang 5 060 409 Personen in Aserbaidschan mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen.

Laut der Grafik, die der operative Stab beim Ministerkabinett am Montag, dem 25. Oktober veröffentlichte, wurden am 25. Oktober 366 weitere Bürger gegen das neuartige Coronavirus geimpft. Am Montag erhielten 251 Menschen die erste Dosis, 115 weitere Menschen die zweite Impfdosis.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden insgesamt 9 383 669 Impfdosen verabreicht.

Bisher erhielten 5 060 409 Menschen die erste und 4 323 260 Menschen die zweite Dosis.