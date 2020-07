Corona Aserbaidschan aktuell: 559 Neuinfektionen, 545 Genesungen

Baku, 15. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Aserbaidschan bei 8312 Tests auf das Coronavirus 559 positiv ausgefallen. 545 Patienten erholten sich von der Krankheit. Sieben weitere Patienten sind leider gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 326 erhöht.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Mittwoch mit.

Bisher wurden 16.695 Corona-Patienten von der Lungenkrankheit als geheilt nach Hause entlassen. Aserbaidschan zählt derzeit 25.672 Infektionen und behandelt 8651 aktive Corona-Kranken.

Landesweit wurden bisher 592.778 Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.