Corona-Fälle im Iran erreichen Rekordhoch

Teheran, 1. November, AZERTAC

Im Iran seien in den vergangenen 24 Stunden 7820 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 612.772 erhöht.

Das sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, bei einer Pressekonferenz, wie das iranische Büro von AZERTAC mitteilt.

386 Personen seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 34.864 steigt. Mehr als 5 Tausend Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand. Die Zahl der Patienten, die sich bisher von COVID-19 erholt hatten, erreichte 481.930, so Sima Sadat Lari.

Unter der Leitung von Präsident Hassan Rouhani fand eine operative Beratung zum Coronavirus statt.

Der Präsident sagte, dass das Quarantäneregime aufgrund der Zunahme der Zahl der Infizierten und Toten wieder eingeführt wird.

Ihm zufolge wird das Quarantäneregime für 10 Tage in 46 Städten in 25 Provinzen des Iran verschärft, so im Bericht.