Corona-Fallzahlen in Aserbaidschan: Operativer Stab meldet 92 Neuinfektionen und 81 Genesungen am Montag

Baku, 21. September, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Aserbaidschan 92 neue Corona-Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 39280 steigt. Eine Person sei gestorben. 81 Corona-Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 576 Menschen an der Lungenkrankheit. Bislang haben insgesamt 36836 Corona-Patienten die Krankheit überstanden. Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Montag mit.

Aserbaidschan behandelt derzeit 1868 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 1057803 Tests durchgeführt. Heute wurden 3011 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.