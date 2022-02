Corona-Impfungen in Aserbaidschan: Zahl der bisher geimpften Bürger steigt auf 12 186 279

Baku, 5. Februar, AZERTAC

In Aserbaidschan wurden am Samstag, dem 5. Februar 36 448 weitere Impfdosen verabreicht. Darunter waren 3098 Erstimpfungen, 2025 Zweitimpfungen. Am vergangenen Tag sind 31 325 weitere Bürger geboostert.

Bislang wurden insgesamt 12 186 279 Impfdosen verabreicht, wie der operative Stab beim Ministerkabinett bekanntgab.

Seit Beginn der Impfkampagne erhielten insgesamt 5 245 925 Menschen einen Impfstoff zum ersten Mal und 4 750 763, Personen zum zweiten Mal. Die Zahl der mit der “Booster“-Dosis geimpften Personen beträgt derzeit 2 189 591 Personen, hieß es im Bericht.