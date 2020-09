Corona-Infektionszahlen in Armenien steigen auf 46.671

Tiflis, 17. September, AZERTAC

Die Zahlen der Corona-Infektionen und Tote in Armenien nehmen immer mehr zu. In den letzten 24 Stunden wurden 295 neue Corona-Fälle gemeldet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen bereits auf 46.671 erhöht. 2 weitere Menschen sind gestorben, womit die Zahl der bisher registrierten Todesfälle auf 925 steigt.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums in Armenien hervor.

Armenien behandelt derzeit 3232 aktive Corona-Kranke, hieß es im Bericht weiter.

Das Quarantäneregime wurde bis zum 11. Januar 2021 verlängert.