Corona-Krise: Aserbaidschan meldet 50 neue Fälle, 40 Genesene

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Der operative Stab beim Ministerkabinett hat am frühen Freitagsabend die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in Aserbaidschan bekanntgegeben. In den letzten 24 Stunden haben sich 50 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 40 Patienten sind als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Eine 63. jährige Person mit Diabetes, arterieller Hypertonie und ischämischer Herzkrankheit, die positiv auf das Virus getestet wurde, ist gestorben.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 1854 Corona-Infektionen, 25 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. 1365 Menschen sind wieder genesen. Die Therapie von 464 Patienten wird fortgesetzt, 15 Personen seien im kritischen Zustand. Bisher wurden 146.630 Tests durchgeführt, hieß es in der Meldung.