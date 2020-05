Corona-Krise: Iran meldet neue 1680 Infektionen, 78 Todesfälle

Teheran, 6. Mai, AZERTAC

Die Zahl der nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus wieder erholten Patienten im Iran ist auf 101.650 gestiegen. In den letzten 24 Stunden haben sich 1680 Menschen mit Covid-19 infiziert, 78 Corona-Patienten sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Dies gab der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, am Mittwoch bekannt.

Er erklärte weiter, die Zahl der Menschen, die an einer Infektion gestorben sind, sei auf 6.418 gestiegen. 81.587 Menschen sind wieder genesen, sagte er.

Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Iran,Christoph Hamelmann, besuchte das Innovationszentrum in Teheran und informierte sich über das Blutplasma und die Behandlung von mit dem Coronavirus infizierten Patienten. Er stellte fest, dass die WHO die iranischen Methoden zur Bekämpfung des Coronavirus und der Behandlung von Patienten unterstütze und schätze.