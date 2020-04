Corona-Krise: Ist Nordkorea virenfrei?

Baku, 18. April, AZERTAC

Während sich das Coronavirus weltweit ausbreitet, meldet Nordkorea keinen einzigen Fall.

Entgegen der offiziellen Darstellung aus Pjöngjang gibt es auch in Nordkorea einem Rundfunkbericht zufolge Coronavirus-Infektionen. Radio Free Asia meldet, dass die Behörden des abgeschotteten Landes in Mitteilungen an einzelne Organisationen und Bürgergruppen von bestätigten Covid-19-Fällen gesprochen hätten. Seit Ende März seien die Erkrankungen bekannt, berichtete der Sender unter Berufung auf zwei Insider. Die Zahl der Patienten wurde nicht bekannt, wie Reuters mitteilte