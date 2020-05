Corona-Krise: Zahl der Coronavirus-Infektionen in Armenien steigt auf über 2500

Tiflis, 4. Mai, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich 121 Menschen in Armenien mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 4 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben. In Armenien wurden bisher 2507 Corona-Infektionen gezählt.

AZERTAC zufolge teilte dies das armenische Zentrum für Kontrolle über Krankheiten mit.

In Armenien, einem Land mit knapp drei Millionen Einwohnern, wurden bislang 39 Todesfälle registriert, hieß es in dem Bericht.