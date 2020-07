Corona-Neuinfektionen in der Türkei fallen unter 1100

Baku, 6. Juli, AZERTAC

Am Montag ist die Zahl mit Corona-Neuinfektionen in der Türkei auf 1086 gefallen. Das sind 62 Fälle weniger als noch am Sonntag. 16 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an Covid-19, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Medien berichtet.

Auch die Zahl der Geheilten stieg am Montag deutlich: von 1188 auf 2315. Doch die Gefahr ist nicht gebannt, mahnt der türkische Gesundheitsminister Koca: "Die Fälle sinken weiter. Doch wir müssen vorsichtig sein: Der Rückgang geht langsam, Anstiege schnell, schrieb er am Montagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.