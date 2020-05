Corona-Pandemie: 9434 neue Infektionen, 139 Todesfälle in Russland

Moskau, 23. Mai, AZERTAC

Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Russland ist auf 335. 882 gestiegen. Binnen 24 Stunden sind 9434 neue Fälle nachgewiesen worden, 139 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben. 8111 Patienten wurden als geheilt eingestuft, wie das russische Büro von AZERTAC in Moskau mitteilte.

