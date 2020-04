Corona-Pandemie: Erdogan telefoniert mit Merkel

Istanbul, 25. April, AZERTAC

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Krise gesprochen. Es sei um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus sowie um Schritte nach der Pandemie gegangen, hieß es in einer kurzen Mitteilung aus dem präsidialen Kommunikationsamt am Freitagabend (Ortszeit), wie das AZERTAC-Büro in Istanbul berichtete.

Außerdem habe man bilaterale Beziehungen und regionale Themen besprochen.