Corona-Pandemie: Fälle in Afrika steigen rapide an

Kairo, 7. Juli, AZERTAC

Die Zahl der Coronavirus-Fälle auf dem Kontinent Afrika steigt rapide an. In den letzten 100 Tagen wurden in den afrikanischen Ländern mehr als 100.000 Fälle registriert. Diese Zahl hat sich in den nächsten 18 Tagen mehr als verdoppelt.

Afrika zählt derzeit mehr als 497.000 Infektionen. Ca 12.000 Afrikaner starben bisher an Covid-19, wie das ägyptische Büro von AZERTAC berichtete.

60 Prozent der bisher bestätigten Infektionen entfallen auf die Länder Südafrika und Ägypten. Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen nimmt auch in anderen Ländern des Kontinents immer mehr zu.