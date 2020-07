Nur-Sultan, 7. Juli, AZERTAC In den vergangenen 24 Stunden sind in Kasachstan 1109 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 49.683 erhöht. In den letzten drei Tagen starben in Kasachstan 50 Menschen an Covid-19, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilt. Bisher wurden in Kasachstan 264 Corona-Todesfälle registriert.

AZERTAG.AZ : Corona-Pandemie: In letzten drei Tagen in Kasachstan 50 Menschen an Covid-19 gestorben

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns