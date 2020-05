Corona-Pandemie: Sprecher von Kremlchef infiziert

Moskau, 12. Mai, AZERTAC

Der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin, Dmitri Peskow, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der 52-jährige bestätigte dies am Dienstag. Er befinde sich in einer medizinischen Einrichtung in Moskau, hieß es. "Ja, ich bin krank. Ich werde behandelt", sagte Peskow zu seinem Gesundheitszustand. Er arbeitet seit einiger Zeit von zu Hause aus. Persönlich getroffen habe er den Staatschef zuletzt vor mehr als einem Monat, sagte Peskow.