Corona-Pandemie: Zahl der Toten steigt 329. 762 weltweit

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Auf der ganzen Welt sind mittlerweile über 320.00 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Rund um den Globus sind inzwischen mehr als 329.762 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Gleichzeitig sind 2.26.150 Menschen wieder genesen, wie AZERTAC unter Berufung auf die Worldometers-Website berichtete, auf der Statistiken über die Pandemie gespeichert sind

Insgesamt zählt die Webseite 5.91.055 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten besonders betroffen. Dort gelten inzwischen 1.593.039 Menschen als infiziert, weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. An zweiter Stelle folgt Russland mit einer Infiziertenzahl von 308.705. In Großbritannien liegt die Zahl bei 248.293. In Brasilien gibt es derzeit 293.357 Infektionen. In Spanien wurden bisher 279. 524 und in Italien 227. 364 Corona-Fälle nachgewiesen.