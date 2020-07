Corona-Pandemie im Iran: Weitere 215 Menschen gestorben

Teheran, 24. Juli, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind 215 weitere Patienten an Coronavirus gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 15.289 erhöht.

Laut Irans Gesundheitsministerium wurden seit gestern 2.489 neue Corona-Infektionen im Land bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land liegt bei rund 286.523, von denen 249.212 als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen wurden.