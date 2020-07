Corona-Pandemie in Kasachstan: 210 Tote in einer Woche

Nur-Sultan, 20. Juli, AZERTAC

Binnen einer Woche sind in Kasachstan 210 Menschen an Covid-19 gestorben. In den vergangenen 24 Stunden wurden1.499 Neuinfektionen bestätigt, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 71. 838 erhöht, wie das kasachische Büro von AZERTAC auf das nationale Gesundheitszentrum beim Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt.

Bisher starben in Kasachstan 585 Menschen an Covid-19. Rund 43.401 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen, hieß es weiter.