Corona-Pandemie in Tunis: 317 Todesfälle in 24 Stunden

Kairo, 25. Juli, AZERTAC

Die Corona-Pandemie breitet sich in Tunis nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter stark aus. Die Zahl der bestätigten Fälle der Infektionskrankheit Covid-19 hat die Marke von 560 000 erreicht. Bisher sind rund 18300 Menschen mit dem Erreger verstorben.

Tunis ist der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Staat in der Region Nordafrika.

Am vergangenen Tag starben in Tunis mit 11,6 Millionen Einwohnern 317 Patienten an den Folgen Virus. Nach Angaben des tunesischen Gesundheitsministeriums haben sich 5.624 weitere Menschen mit COVID-19 infiziert.