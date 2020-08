Corona-Pandemie in der Ukraine: Infektionen steigen wieder an

Kiew, 5. August, AZERTAC

In der Ukraine gab es erneut eine Zunahme der Infektionen mit COVID-19. In den vergangenen 24 Stunden seien 1271 neue Ansteckungsfälle registriert worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 75.490 erhöht. 24 weitere Menschen sind an COVID-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 1788 steigt, wie das ukrainische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt.

Nach offiziellen Angaben wurden bislang im Land mehr als 40.000 Patienten als geheilt eingestuft.

Quarantäne wurde aufgrund der sich verschlechternden Situation mit dem Coronavirus in der Ukraine bis zum 31. August verlängert.