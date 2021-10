Corona Russland News: 40 096 Neuinfktionen in 24 Stunden

Moskau, 28. Oktober, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Russland hat einen neuen Rekordwert erreicht. In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 40 096 weitere Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 8 392 697 erhöht.

Am vergangenen Tag sind 1123 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 235 057 steigt.

29 318 weitere Patienten erholten sich binnen 24 Stunden von der Lungenkrankheit. Damit ist die Gesamtzahl der Genesene auf 7 272 000 gestiegen.

Russland behandelt derzeit 885 587 aktive Kranke.