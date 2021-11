Corona Russland News: 41 335 Neuinfktionen in 24 Stunden

Moskau, 6. November, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Russland hat einen neuen Rekordwert erreicht. In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 41 335 weitere Menschen mit dem Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 8 755 930 erhöht.

Am vergangenen Tag sind 1 188 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 245 635 steigt.

Russland behandelt derzeit 975 123 aktive Kranke.