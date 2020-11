Corona Russland News: 456 Todesopfer binnen 24 Stunden

Moskau, 18. November, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 20 985 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1 991 998 erhöht.

Binnen 24 Stunden sind 456 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 34 387 steigt.

25 179 weitere Patienten erholten sich binnen 24 Stunden von der Lungenkrankheit. Damit ist die Gesamtzahl der Genesene auf 1 4501 083 Tausend gestiegen.

Am vergangenen Tag wurden allein in Moskau 4389 neue Fälle registriert.