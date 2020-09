Corona-Todesfälle in Kasachstan um 40 Prozent gesunken

Nur-Sultan, 7. September, AZERTAC

In Kasachstan sind die Corona-Todesfälle um etwa 40 Prozent gesunken.

In den letzten seien in Kasachstan 60 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 106.361 erhöht. 7 weitere Patienten seien gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 1634 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Kasachstan mitteilt.

Während des Tages seien 131 weitere Patienten wieder genesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Genesene auf 99. 654, hieß es.