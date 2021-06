Corona-Zahlen Aserbaidschan aktuell: 51 Neuinfektionen, 76 Genesungen in 24 Stunden

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Am Donnerstag wurden in Aserbaidschan bei 7879 Corona-Tests 51 Neuinfektionen festgestellt, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle auf 335 676 erhöht. Das geht aus der neuesten Mitteilung des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, wie AZERTAC mitteilte.

76 weitere Corona-Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Kein Todesfall wurde gemeldet.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Aserbaidschan insgesamt 4965 Todesfälle registriert. Bislang wurden insgesamt 329 870 Personen als geheilt eingestuft.

Derzeit werden in den Krankenhäusern des Landes 841 aktive Corona-Kranke behandelt.

Bis jetzt wurden landesweit 3 706 051 Corona-Tests durchgeführt, hieß es.