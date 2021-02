Corona im Iran: Zahl der Geheilte steigt auf 1.272.287

Teheran, 10. Februar, AZERTAC

Am vergangenen Tag gab es im Iran weitere 7585 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierte im Nachbarland auf 1.488.981, davon sind 1. 272.287 Personen wieder genesen. 61 weitere Menschen sind in den letzten 24 Stunden gestorben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Iran in Zusammenhang mit dem Virus 58 686 Todesfälle erfasst.

AZERTAC zufolge teilte dies die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, bei ihrer täglichen Pressekonferenz in Teheran mit.

Fast 3743 weitere Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand, so Sima Sadat.

Hier sei erwähnt, dass der Iran seit gestern mit seinem Impfprogramm gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 begonnen hat.

Verwendet wird der in der vergangenen Woche eingeführte russische Impfstoff Sputnik V.