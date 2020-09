Corona in Aserbaidschan: 101 neue Fälle, 137 Genesungen am Freitag

Baku, 25. September, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Aserbaidschan 101 neue Corona-Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 39787 steigt. Zwei Patienten sind leider gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 583. Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag mit.

137 weitere Patienten erholten sich wieder von der Lungenkrankheit, was die Gesamtzahl der Genesene auf 37392 erhöht.

Aserbaidschan behandelt derzeit 1812 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 1087578 Tests durchgeführt. Heute wurden 6705 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.