Corona in Aserbaidschan: 147 Neuinfektionen, 236 Geheilte am Mittwoch

Baku, 10. Februar, AZERTAC

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Aserbaidschan ist unter 150 gefallen.

In den letzten 24 Stunden sind in Aserbaidschan bei 7.298 Tests 147 Neuinfektionen festgestellt worden. Das sind 17 Personen weniger als am Dienstag.

Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle auf 231.509. Das geht aus der neuesten Mitteilung des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, wie AZERTAC berichtet.

236 Patienten erholten sich von der Lungenkrankheit. 4 weitere Patienten starben am vergangenen Tag.

Bisher starben in Aserbaidschan 3167 Menschen an Covid-19. Insgesamt 225.914 Personen wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Derzeit behandelt Aserbaidschan 2.428 aktive Corona-Kranken.

Bis jetzt wurden 2.470.908 Corona-Tests durchgeführt, hieß es weiter.