Corona in Aserbaidschan: 3107 neue Ansteckungsfälle in 24 Stunden

Baku, 30. August, AZERTAC

Der operative Stab beim Ministerkabinett veröffentlichte die neuen Corona-Zahlen für Aserbaidschan von 30.08.2021.

In den letzten 24 Stunden gab es in Aserbaidschan 3107 weitere nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle auf 421103 erhöht.

1770 Corona-Patienten sind am vergangenen Tag wieder genesen. 39 Personen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Aserbaidschan insgesamt 5592 Menschen an den Folgen des Virus und 362 898 Personen wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Derzeit behandelt Aserbaidschan 52 613 aktive Corona-Kranke.

Bis jetzt wurden landesweit 4 442 244 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 11 191 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.