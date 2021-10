Corona in Aserbaidschan: 391 neue Ansteckungsfälle, 835 Geheilte in 24 Stunden

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Aserbaidschan 391 neue Corona-Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 486 378 steigt. 11 weitere Menschen sind gestorben, was die Zahl der Todesfälle 6 584 erhöht. Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Montag mit.

835 weitere Patienten sind von COVID-19 wieder genesen, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 465 446 steigt.

Aserbaidschan behandelt derzeit 14 348 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 4 892 127 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 4962, weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.