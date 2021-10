Corona in Aserbaidschan: Am Samstag fast 40 000 Corona-Impfdosen verabreicht

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Die Impfkampagne in Aserbaidschan gewinnt weiter an Fahrt. Bisher wurden 8 962 945 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht, wie der operative Stab beim Ministerkabinett gegenüber AZERTAC am Samstag bekanntgab. 4 877 452 Bürger hätten bereits die erste, 4 085 493 die zweite Dosis erhalten.

Am Samstag, dem 9. Oktober wurden 39 890 weitere Impfdosen verabreicht. Darunter waren 13 816 Erstimpfungen und 26 074 Zweitimpfungen, hieß es weiter.