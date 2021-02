Corona in Frankreich: 460 Todesfälle binnen 24 Stunden

Paris, 9. Februar, AZERTAC

Binnen eines Tages sind in Frankreich 460 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der COVID-19-Todesfälle stieg damit auf 79. 423. Wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilt.

Am vergangenen Tag stieg die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern um 1.889 und um 355 auf Intensivstationen. Derzeit werden insgesamt 28.037 schwerkranke Patienten in Krankenhäusern und 3.363 auf Intensivstationen behandelt. 1.920.000 Menschen haben schon eine erste Impfung und 296.300 weitere Menschen ihre zweiten Impfdosen gegen das neuartige Coronavirus erhalten.