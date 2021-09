Corona in Georgien: 3886 Neuinfektionen, 74 Tote in 24 Stunden

Tiflis, 1. September, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Georgien 3886 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Georgien stieg damit auf 553 697, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Webseite der georgischen Regierung stopgov.ge mitteilte.

74 Menschen starben binnen 24 Stunden an den Folgen des Virus, was die Zahl der Todesfälle auf 7482 erhöht.

Seit Beginn der Pandemie “erholten“ sich bisher insgesamt 497 517 Menschen im Land von dem neuartigen Coronavirus.

Nach dem Stand vom 31. August wurden in Georgien 1.184.306 Menschen gegen COVID-19 geimpft. 27,7% von ihnen erhielten die erste Dosis und 13,8% die zweite Impfdosis, hieß es weiter.