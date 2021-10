Corona in Georgien: 4467 Neuinfektionen, 42 Tote in 24 Stunden

Tiflis, 23. Oktober, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Georgien 4467 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Georgien stieg damit auf 688 804, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Webseite der georgischen Regierung stopgov.ge mitteilte.

42 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden an den Folgen des Virus, was die Zahl der Todesfälle auf 9 699 erhöht, hieß es.