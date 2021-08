Corona in Georgien: 76 Tote binnen 24 Stunden

Tiflis, 29. August, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Tote im Nachbarland Georgien ist erneut gestiegen.

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 2669 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Georgien stieg damit auf 543 118, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Georgische Nationale Zentrum für Kontrolle über Krankheiten und öffentliche Gesundheit mitteilt.

76 Menschen starben binnen 24 Stunden an den Folgen des Virus, was die Zahl der Todesfälle auf 7251erhöht.

Seit Beginn der Pandemie “erholten“ sich bisher insgesamt 482 732 Menschen im Land von dem neuartigen Coronavirus, hieß es weiter.