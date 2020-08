Corona in Kasachstan: 173 neue Fälle in 24 Stunden

Nur-Sultan, 26. August, AZERTAC

Am vergangenen Tag sind in Kasachstan 173 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 105 075 erhöht, wie das kasachische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Kasachstan berichtet.

585 Corona-Patienten erholten sich binnen letzten 24 Stunden von der Krankheit. Kasachstan behandelt derzeit 9541 aktive Corona-Kranke. Mehr als 300 von denen befinden sich in einem schweren Zustand

Bisher starben in Kasachstan 1544 Menschen an Covid-19. Rund 93 990 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen, hieß es weiter.