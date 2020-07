Corona in Kasachstan: Zahl der Infektionen übersteigt 84.000

Nur-Sultan, 28. Juli, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Neuinfektionen in Kasachstan nimmt deutlich zu. Am vergangenen Tag sind in Kasachstan 1526 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 84. 6488 erhöht, wie das kasachische Büro von AZERTAC unter Berufung auf zuständige Behörden dieses Landes berichtet.

Bisher starben in Kasachstan 610 Menschen an Covid-19. Rund 54.404 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.