Corona in Usbekistan: 1415 neue Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 3. August, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt in Usbekistan weiter an. In den letzten 24 Stunden wurden 1415 neue Corona-Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen 134 000 übersteigt. 7 Corona-Patienten sind gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.